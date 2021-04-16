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    14:46, 16 Апрель 2021 | GMT +6

    Два водителя устроили драку на дороге в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичными полицейскими в ходе мониторинга был выявлен факт драки между водителями автомашин марки «Газель» и «Мерседес» по проспекту Богенбай батыра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП г. Нур-Султана.

    «Причина конфликта - не уступили друг другу дорогу, демонстрируя непристойные жесты. Все участники драки установлены и доставлены в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство», - рассказали в пресс-службе ДП.

    Департамент полиции г. Нур-Султана предупреждает водителей не нарушать общественный порядок, не создавать аварийную обстановку и не воспрепятствовать движению транспортных средств.


    Теги:
    Астана Общество Правоохранительные органы
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