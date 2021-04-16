Два водителя устроили драку на дороге в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичными полицейскими в ходе мониторинга был выявлен факт драки между водителями автомашин марки «Газель» и «Мерседес» по проспекту Богенбай батыра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП г. Нур-Султана.

«Причина конфликта - не уступили друг другу дорогу, демонстрируя непристойные жесты. Все участники драки установлены и доставлены в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство», - рассказали в пресс-службе ДП.

Департамент полиции г. Нур-Султана предупреждает водителей не нарушать общественный порядок, не создавать аварийную обстановку и не воспрепятствовать движению транспортных средств.