Два водителя после столкновения на трассе Петропавловск-Астана доставлены в больницу

24 Декабря 2022, 20:21

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – 24 декабря около 14:00 часов на 463 км автодороги Петропавловск-Астана близ села Чапаево Кызылжарского района СКО произошло столкновение автомашин «Hyundai Solaris» и «Mazda Demio», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

В результате дорожно-транспортного происшествия 33-летний водитель «Hyundai Solaris» и 41-летний водитель «Mazda Demio» доставлены в медицинское учреждение.

По факту ДТП производится сбор материала для назначения необходимых экспертиз и принятия процессуального решения.

Ранее сообщалось, что водителей в СКО призывают оставаться дома в непогоду.