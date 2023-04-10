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Два водителя погибли в ДТП в Актюбинской области

Редактор:  
Ринат Дусумов
10 Апреля 2023, 11:37
Два водителя погибли в ДТП в Актюбинской области Фото: t.me/POLICE_of_KZ

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актюбинской области в ДТП погибли два водителя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ

«7 апреля 31-летний водитель авто Lada Priora, двигаясь по автодороге Жанажол-Сарыкөл (в 4 км от поселка Сарыкол), выехав на встречку, допустил столкновение с Renault Duster под управлением 68-летнего водителя. В результате ДТП водитель Lada от полученных травм скончался на месте происшествия, водитель второго авто от полученных травм скончался в приемном покое сельской больницы поселка Кенкияк. Один пассажир Lada и трое пассажиров Duster, среди которых двое несовершеннолетних, госпитализированы в больницу поселка Кенкияк», - говорится в сообщении.

Начато досудебное расследование.

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