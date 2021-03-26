РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:32, 25 Март 2021 | GMT +6

    Два внедорожника провалились под лед в ЗКО

    None
    None
    АКЖАИКСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - Два внедорожника провалились под лед в Западно-Казахстанской области. Сначала под лед провалился «Mitsubishi Pajero», а чуть позже «УАЗ Патриот», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».

    В пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям ЗКО рассказали, что в 11:00 часов 25 марта из поселка Кабыршакты Акжаикского района поступило сообщение о том, что требуется помощь в подъёме автомашины марки Mitsubishi Pajero со дна Кушумского канала. Автомобиль провалился под лед.


    «Также во время работы на месте происшествия рядом с тем же местом в 13:48 аналогично первому случаю провалилась под лед автомашина марки «УАЗ Патриот». Незамедлительно силами спасателей ДЧС ЗКО из автомашины были извлечены два человека. В обоих случаях жертв и пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе ведомства.



    Здесь отметили, что человек, попавший в ледяную воду, может окоченеть через 10-15 минут, а через 20 минут потерять сознание. Поэтому жизнь пострадавшего зависит от сообразительности и быстроты действия спасателей.


    Теги:
    МЧС Происшествия, ЧС Транспорт Другие государственные органы Происшествия Западно-Казахстанская область
    Сейчас читают
    04:04, 03 Октябрь 2023
    Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США
    03:00, 03 Октябрь 2023
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    02:22, 03 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!