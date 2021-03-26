Два внедорожника провалились под лед в ЗКО

АКЖАИКСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - Два внедорожника провалились под лед в Западно-Казахстанской области. Сначала под лед провалился «Mitsubishi Pajero», а чуть позже «УАЗ Патриот», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».

В пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям ЗКО рассказали, что в 11:00 часов 25 марта из поселка Кабыршакты Акжаикского района поступило сообщение о том, что требуется помощь в подъёме автомашины марки Mitsubishi Pajero со дна Кушумского канала. Автомобиль провалился под лед.

«Также во время работы на месте происшествия рядом с тем же местом в 13:48 аналогично первому случаю провалилась под лед автомашина марки «УАЗ Патриот». Незамедлительно силами спасателей ДЧС ЗКО из автомашины были извлечены два человека. В обоих случаях жертв и пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе ведомства.





Здесь отметили, что человек, попавший в ледяную воду, может окоченеть через 10-15 минут, а через 20 минут потерять сознание. Поэтому жизнь пострадавшего зависит от сообразительности и быстроты действия спасателей.