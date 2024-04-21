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    08:21, 21 Апрель 2024 | GMT +6

    Два вертолета Сил самообороны Японии столкнулись в воздухе

    крушение
    Фото: 360tv.ru

    Силы самообороны Японии заявили в субботу, что не могут выйти на связь с экипажами двух своих вертолетов в районе островов Идзу. Об этом сообщили местные СМИ, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

    — Один человек погиб при крушении двух вертолетов морских Сил самообороны Японии над морем к востоку от острова Торисима, входящего в архипелаг Идзу, — сообщил в воскресенье министр обороны Японии Минору Кихара.

    Еще семь человек, находящихся на борту, числятся пропавшими без вести.

    По словам министра, два вертолета, вероятно, столкнулись и разбились. 

    Теги:
    Япония Вооруженные силы СМИ Происшествия Мировые новости
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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