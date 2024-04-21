Два вертолета Сил самообороны Японии столкнулись в воздухе

Силы самообороны Японии заявили в субботу, что не могут выйти на связь с экипажами двух своих вертолетов в районе островов Идзу. Об этом сообщили местные СМИ, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

— Один человек погиб при крушении двух вертолетов морских Сил самообороны Японии над морем к востоку от острова Торисима, входящего в архипелаг Идзу, — сообщил в воскресенье министр обороны Японии Минору Кихара.

Еще семь человек, находящихся на борту, числятся пропавшими без вести.

По словам министра, два вертолета, вероятно, столкнулись и разбились.