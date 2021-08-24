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Два удара ножом нанес алматинец своему сопернику по армрестлингу

24 Августа 2021 15:44
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Два удара ножом нанес алматинец своему сопернику по армрестлингу

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Два удара ножом нанес мужчина своему сопернику по армрестлингу в Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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В дежурную часть Уйгурского района поступило сообщение от медицинских работников районной больницы о том, что к ним поступил 26-летний гражданин с проникающим ножевым ранением. Выехавшая на место следственно-оперативная группа подтвердила факт.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан 39-летний алматинец. Как стало известно, потерпевший вместе с подозреваемым и другими знакомыми распивали спиртное. После чего мужчины решили посоревноваться в армрестлинге. Тут между ними и возникла ссора, в ходе которой гражданин П. нанес потерпевшему два удара кухонным ножом», – рассказал начальник Уйгурского РОП Игорь Калмаков.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное производство по ст. 106 ч.1 УК РК. Изъятый нож приобщен к материалам дела. Иные подробности не уточняются в интересах следствия.


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#Алматинская область   #Борьба с преступностью   #Происшествия  
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