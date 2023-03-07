Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Два учебных самолета итальянских ВВС столкнулись под Римом

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
7 Марта 2023, 21:35
Два учебных самолета итальянских ВВС столкнулись под Римом Фото: ria.ru

РИМ. КАЗИНФОРМ - Два учебных самолета Военно-воздушных сил Италии столкнулись неподалеку от Рима, оба пилота погибли, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РИА «Новости».

Инцидент произошел во время отработки совместных маневров в районе городка Гуидония-Монтечельо в 20 километрах на северо-восток от столицы, пишет газета Corriere della Sera. Как уточняется, один из самолетов производства итальянской компании SIAI-Marchetti упал на автомобиль в жилой застройке. По данным СМИ, пилот смог избежать падения на один из домов. В ста метрах от места крушения находился детский сад.

Согласно опубликованным фотографиям, второй самолет разбился в поле.

Оба пилота погибли на месте. Еще два самолета, участвовавшие в тренировочном полете, благополучно вернулись на базу. Спасатели и сотрудники правоохранительных органов оцепили место происшествия.


Происшествия   Италия   Мировые новости  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию
Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию
Какого уровня достиг госдолг Казахстана
Какого уровня достиг госдолг Казахстана