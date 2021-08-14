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Два участка улицы Туран перекрыли в столице

14 Августа 2021 18:00
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Два участка улицы Туран перекрыли в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Управлением транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султана по согласованию с управлением административной полиции ДП столицы в рамках реализации проекта «Строительство ул. №27 на участке от ул. Ш. Бейсековой до пр. Туран» будут проведены работы по устройству асфальтобетонного покрытия. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

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В этой связи, 15 августа текущего года с 8 до 24 часов планируется частичное перекрытие движения для автотранспортных средств на пересечении пр. Туран и пр. Улы дала.

Также в ведомстве уведомили о начале работ по текущему ремонту дорожного полотна по ул. Хусейн бен талал. Движение будет частично перекрыто на участке от пр. Кабанбай батыра до пр. Туран с 15 по 16 августа.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.

В управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города принесли извинения за доставленные неудобства и просили с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ.


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#Нур-Султан   #Транспорт  
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