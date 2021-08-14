Два участка улицы Туран перекрыли в столице
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Управлением транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султана по согласованию с управлением административной полиции ДП столицы в рамках реализации проекта «Строительство ул. №27 на участке от ул. Ш. Бейсековой до пр. Туран» будут проведены работы по устройству асфальтобетонного покрытия. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.
В этой связи, 15 августа текущего года с 8 до 24 часов планируется частичное перекрытие движения для автотранспортных средств на пересечении пр. Туран и пр. Улы дала.
Также в ведомстве уведомили о начале работ по текущему ремонту дорожного полотна по ул. Хусейн бен талал. Движение будет частично перекрыто на участке от пр. Кабанбай батыра до пр. Туран с 15 по 16 августа.
Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.
В управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города принесли извинения за доставленные неудобства и просили с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ.
- Увеличить количество грузов намерены в порту Курык
- Большой парк появится вокруг новой мечети в Нур-Султане
- Десять заведений наказали за игнорирование санитарных норм в столице
- Участок дороги по улицам Иманова и Валиханова перекрыли в столице
- Мужчину арестовали за конфликт с женой в Нур-Султане
- Водитель снес столб - ДТП в центре Нур-Султана
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана