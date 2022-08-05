Два участка проспекта Мангилик Ел перекроют в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по согласованию с управлением административной полиции департамента полиции города начинает ремонт дорожного полотна по проспекту Мангилик Ел. Об этом МИА «Казинформ» со ссылкой пресс-службу акимата Нур-Султана.

«В связи с проведением ремонтных с 5 по 8 августа будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке проспекта Мангилик Ел от улицы Алматы до улицы Орынбор. Вместе с тем с 8 по 12 августа полностью перекроют проспект на участке от улицы Орынбор до улицы Бухар Жырау», - говорится в сообщении.