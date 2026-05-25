Два участка лесфонда на 285 млн тенге передадут под туристические проекты в Акмолинской области

Как установила прокуратура Аккольского района, было установлено, что лесопользователи не используют участки государственного лесного фонда по целевому назначению - для оздоровительных, рекреационных, туристических и спортивных целей.

Принятыми мерами прокурорского реагирования государству возвращены 2 земельных участка лесного фонда общей кадастровой стоимостью 285 млн тенге для дальнейшего предоставления потенциальным инвесторам под организацию туристического бизнеса.

Как сообщалось ранее, казахстанские лесхозы получили в пользование территории государственного лесного фонда.