Два участка лесфонда на 285 млн тенге передадут под туристические проекты в Акмолинской области
Прокуратурой Акмолинской области государству возвращены земельные участки лесного фонда стоимостью 285 млн тенге, передает Kazinform.
Как установила прокуратура Аккольского района, было установлено, что лесопользователи не используют участки государственного лесного фонда по целевому назначению - для оздоровительных, рекреационных, туристических и спортивных целей.
Принятыми мерами прокурорского реагирования государству возвращены 2 земельных участка лесного фонда общей кадастровой стоимостью 285 млн тенге для дальнейшего предоставления потенциальным инвесторам под организацию туристического бизнеса.
Как сообщалось ранее, казахстанские лесхозы получили в пользование территории государственного лесного фонда.