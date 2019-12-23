Два участка дорог закрыты в Восточном Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Два участка автодорог закрыты в Восточном Казахстане. Об этом передает МИА «Казинформ».

По данным ТОО «Казахавтодор», в Восточно-Казахстанской области с 17:00 в связи с ухудшением погодных условий (метель, снег) ограничено движение для грузового и общественного автотранспорта на участках автодорог республиканского значения «Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ» (15-123 км, поворот на п. Глубокое- гр. РФ), «Усть-Каменогорск-Риддер-гр.РФ» (0-105 км г.Усть-Каменогорск-г.Риддер).