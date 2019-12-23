+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -15 °С
Алматы: -10 °С
USD 382.65 EUR 424.05
RUB 6.14 CNY 54.61
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Два участка дорог закрыты в Восточном Казахстане

23 Декабря 2019 19:52
Поделиться:
Два участка дорог закрыты в Восточном Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Два участка автодорог закрыты в Восточном Казахстане. Об этом передает МИА «Казинформ».

Новости по теме

За два месяца движение на республиканских дорогах было ограничено 235 раз
Трасса своевременно не подсыпается и не очищается в Алматинской области - полиция Все дороги в ВКО открыты для движения автотранспорта В Атырау принята трехлетняя программа обновления дорожной инфраструктуры

По данным ТОО «Казахавтодор», в Восточно-Казахстанской области с 17:00 в связи с ухудшением погодных условий (метель, снег) ограничено движение для грузового и общественного автотранспорта на участках автодорог республиканского значения «Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ» (15-123 км, поворот на п. Глубокое- гр. РФ), «Усть-Каменогорск-Риддер-гр.РФ» (0-105 км г.Усть-Каменогорск-г.Риддер).

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Транспорт, Погода,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив