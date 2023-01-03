Два участка дорог закрыты в Павлодарской области

3 Января 2023, 17:10

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость) закрыто движение на двух участках автодорог в Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.

С 13 часов 20 минут ограничено движение атотранспорта от поселка Калкаман до границы Карагандинской области, с 13 часов 30 минут - на участке дороги республиканского значения от поселка Шидерты до границы Карагандинской области для всех видов транспорта.