Два участка автодорог в Казахстане вновь открыты для проезда

23 Ноября 2022, 09:16

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Два участка дорог в Абайской и Жетысуской областях Казахстана открыли для транспорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу «КазАвтоЖол».

23 ноября с 08:00 ограничение движения снято:

1. в Абайской области открыт участок от границы Жетысуской области до села Калбатау на а/д «Алматы-Усть-Каменогорск», км. 615-967

2. в Жетысуской области открыт участок от Ушарала до границы Абайской области на а/д «Алматы-Усть-Каменогорск», км. 558-615.

По-прежнему остается закрытым перевал Алтын-Емель трассы Р-20 «Сарыозек-Коктал», км 45-68.

Ранее сообщалось, что вчера вечером из-за непогоды дорожники перешли на усиленный круглосуточный режим работы. К примеру, минувшей ночью только в одной Абайской области израсходовано 140 тонн пескосоляной смеси.