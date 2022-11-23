Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Транспорт

Два участка автодорог в Казахстане вновь открыты для проезда

23 Ноября 2022, 09:16
Два участка автодорог в Казахстане вновь открыты для проезда

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Два участка дорог в Абайской и Жетысуской областях Казахстана открыли для транспорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу «КазАвтоЖол».

23 ноября с 08:00 ограничение движения снято:

1. в Абайской области открыт участок от границы Жетысуской области до села Калбатау на а/д «Алматы-Усть-Каменогорск», км. 615-967

2. в Жетысуской области открыт участок от Ушарала до границы Абайской области на а/д «Алматы-Усть-Каменогорск», км. 558-615.

По-прежнему остается закрытым перевал Алтын-Емель трассы Р-20 «Сарыозек-Коктал», км 45-68.

Ранее сообщалось, что вчера вечером из-за непогоды дорожники перешли на усиленный круглосуточный режим работы. К примеру, минувшей ночью только в одной Абайской области израсходовано 140 тонн пескосоляной смеси.


Новости по теме
Дорожники начали оказывать помощь водителям на трассах Абайской и Жетысуской областей
Движение через перевал Алтын Емель ограничено для всех видов транспорта – КазАвтоЖол
Движение грузовиков с прицепами ограничено в Абайской и Жетысуской областях из-за погоды
Читайте также
Дорожники начали оказывать помощь водителям на трассах Абайской и Жетысуской областей
Движение через перевал Алтын Емель ограничено для всех видов транспорта – КазАвтоЖол
Трое гвардейцев спасли жизнь беременной женщине в Семее
Столичные поликлиники получили 50 новых автомобилей
Движение грузовиков с прицепами ограничено в Абайской и Жетысуской областях из-за погоды
План подготовки к вегетационному периоду утвердили в Казахстане
Дороги Алматы полностью готовы к зимнему содержанию
На содержание дорог Алматы в этом году выделили 13 млрд тенге
Новости партнеров
Популярное
1 Назначен руководитель управления внутренней политики Алматинской области
2 Прокуратура ответила на 500 жалоб жителей СКО
3 Франция — Австралия: прямая трансляция матча ЧМ-2022 по футболу
4 Еще два землетрясения произошло близ Алматы
5 Касым-Жомарт Токаев принесет присягу 26 ноября

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору