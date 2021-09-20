Два турнира посвятили 30-летию Независимости РК в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице провели турнир по футболу «Aula Ligasy» и турнир по стритболу «Nur-Sultan CUP», передает МИА «Казинорм» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

В турнире по футболу среди дворовых клубов «Aula Ligasy» на кубок акима города, приуроченном к 30-летию Независимости РК, приняли участие около 1500 детей из четырех районов.

Турнир стартовал в столице 19 июня, соревнования проводились на 40 футбольных полях города, участие в них приняли 135 команд.

Финальные игры провели накануне на стадионе «Астана Арена». По итогам турнира в финал вышли 8 лучших команд из каждого района, между которыми разыграли кубок акима города Нур-Султан.

В церемонии награждения победителей и призеров приняли участие заместитель акима города Нур-Султан Асхат Оралов, руководитель управления физической культуры и спорта Самат Ергалиев и директор Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №8 Самат Жылкыбаев.

Чемпионом турнира «Aula Ligasy» стала команда «Baikonur Team» из района Байконур. Призовое второе место заняла команда «Жагалау» Есильского района, тройку лидеров замкнула команда «Сенім» Есильского района.

Отличившиеся во время игр участники были отмечены несколькими номинациями:

«Лучший игрок» - Садыков Нурали;

«Лучший нападающий» - Сабитулы Назар;

«Лучший защитник» - Абен Бекзат;

«Лучший вратарь» - Султангазы Нурсултан.

Ребятам вручили кубки, медали и дипломы, а также спортивную форму и сертификаты от спонсора соревнований.

Все мероприятия проводились с соблюдением саннорм и требований карантина.

Кроме того, в столичном Колизее уличного спорта «NS Street Life», расположенном в районе площади Защитников Отечества, прошли финальные игры и церемония награждения турнира по стритболу «Nur-Sultan CUP», посвященного 30-летию Независимости Республики Казахстан.

В турнире приняли участие 35 команд из юношей и девушек.

Первый этап соревнований по стритболу стартовал 19 июня этого года в Президентском парке района Алматы. Игры первенства проходили только в выходные дни в 4 районах города Нур-Султан в установленное время через приложение «ASHYQ». В играх приняли участие 110 команд из юношей и девушек. Команды из четырех игроков соревновались в двух категориях U-16, U-18. В завершении мероприятия победители были награждены медалями, дипломами, кубками и специальными стритбольными формами.

Итоги соревнований:

Девушки в категории U-16:

1 место-команда «Бизешкин»;

2 место-команда «Тамирис»;

3 место-команда «СДЮШОР№5»;

Номинация Лучший игрок-Кочура Анна.

Девушки в категории U-18:

1 место-команда «Тайгерс»;

2 место-команда «СДЮШОР№5»;

3 место - команда «Астана»;

Номинация «Лучший игрок» - Салиева Малика.

Юноши в категории U-16:

1 место-команда «№52»;

2 место-команда «Шарашкина кантора»;

3 место-команда «№38»;

Номинация «Лучший игрок» - Турдиев Ерасыл.

Юноши в категории U-18:

1 место-команды «Street Beabers»;

2 место-команда «3nd»;

3 место-команда «Колизей»;

Номинация «Лучший игрок» - Иса Султанбейбарыс.