Два трупа обнаружили в сгоревшем грузовике в ВКО

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Два трупа обнаружили при тушении пожара в грузовом автомобиле на трассе Усть-Каменогорск - Алтай пожарные, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.

Сегодня на 25 км трассы Усть-Каменогорск - Алтай опрокинулся автомобиль марки «Volvo», что привело к загоранию кузова транспортного средства.

Прибывшие огнеборцы ликвидировали пожар на площади 9 кв. м. При тушении пожара были обнаружены 2 трупа, личность которых устанавливается. Причину гибели граждан установит судебно-медицинская экспертиза.

В тушении автопожара было задействовано 15 спасателей и 5 единиц техники.