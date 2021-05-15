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    15:54, 15 Май 2021 | GMT +6

    Два трупа обнаружили в сгоревшем грузовике в ВКО

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    ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Два трупа обнаружили при тушении пожара в грузовом автомобиле на трассе Усть-Каменогорск - Алтай пожарные, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.

    Сегодня на 25 км трассы Усть-Каменогорск - Алтай опрокинулся автомобиль марки «Volvo», что привело к загоранию кузова транспортного средства.

    Прибывшие огнеборцы ликвидировали пожар на площади 9 кв. м. При тушении пожара были обнаружены 2 трупа, личность которых устанавливается. Причину гибели граждан установит судебно-медицинская экспертиза.

    В тушении автопожара было задействовано 15 спасателей и 5 единиц техники.


    Теги:
    МЧС Восточно-Казахстанская область Происшествия, ЧС Транспорт Другие государственные органы Общество Происшествия
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