Два триллиона тенге на проекты АПК потратит Жамбылская область до 2025 года

3 Ноября 2022, 00:51

3 Ноября 2022, 00:51

Два триллиона тенге на проекты АПК потратит Жамбылская область до 2025 года

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Акимат Жамбылской области представил План для развития региона в экономической, социальной, сельскохозяйственной сферах и повышения доходов сельского населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«План развития области до 2025 года разработан по поручению главы региона. Он состоит из трех основных разделов: частные инвестиционные проекты, проекты за счет бюджетных средств и обеспечение занятости населения. Основная цель проекта - это повышение доходов сельского населения, улучшение условий жизни граждан. Планируется реализовать инвестиционные и инфраструктурные проекты за счет бюджетных и внебюджетных средств для того,, чтобы обеспечить людей работой в каждом населенном пункте», - сообщил первый заместитель акима области Нуржан Календеров.

Развитие агропромышленного комплекса будет осуществляться по 10 направлениям. Будет построен 421 тепличный комплекс.

Спикер отметил, что до 2025 года в районах области планируется реализовать около 1 200 инвестиционных проектов. Будут затронуты 153 сельских округа и четыре города. Проекты в сферах АПК и промышленности рассматриваются на общую сумму 2,16 трлн. тенге. В результате для жамбылцев появятся 13,9 тыс. новых рабочих мест, из них 12,7 тыс. постоянных. Производительность труда увеличится на 2,7%, а объем сельхозпродукции - на 10%, утверждают в акимате.

За счет бюджетных средств планируется реализовать 2 130 проектов на общую сумму 624,3 млрд тенге. В результате в регионе прибавится порядка 11,3 тыс. рабочих мест.

«План развития области охватывает не только экономическую сферу, но и социальную. Будут построены 92 объекта образования, капитально отремонтированы - 123 здания. Кроме того, в рамках национального проекта «Комфортная школа» планируется строительство 20 объектов образования. Новые учреждения необходимы и в сфере здравоохранения. Планируется строительство 95 медучреждений и капитальный ремонт 23 зданий», - сообщает спикер.

По национальному проекту «Модернизация здравоохранения в сельской местности» планируется строительство 30 объектов здравоохранения. В регионе построят 37 физкультурно-оздоровительных комплексов, 13 спортивных площадок, еще 9 спортивных учреждений будут капитально отремонтированы. В районах также возведут 26 объектов культуры, еще 24 отремонтируют.

«До 2025 года планируется ввести в эксплуатацию 401 тыс. км жилья. Более семи тыс. семей обретут свою собственную квартиру или дом. 14,3 тыс. земельных участков, которые будут выдаваться под ИЖС, обеспечат инженерно-коммунальной инфраструктурой. К 2025 году 371 населенный пункт области стопроцентно будет обеспечен питьевой водой, природным газом - на 98,4%», - отметил Нуржан Календеров.

По информации акимата области, проект не оставит без внимания давнюю проблему жамбылского региона - плохое состояние дорог. На сумму 73,6 млрд тенге ожидается средний ремонт дорог областного и районного значения. В результате реализации 895 дорожных проектов доля дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии достигнет 99,5%.

«По поручению Главы государства перед нами поставлена задача по ежегодному созданию не менее 100 рабочих мест на каждые 10 тысяч жителей, - напомнил спикер. - Согласно Плану развития Жамбылской области к 2025 году в регионе будет создано 83,7 тыс. рабочих мест, из них 27,8 тыс. - постоянных, 56 тыс. - временных. Конечно же, в первую очередь необходимо решить вопросы обеспечения постоянной занятости на рынке труда. Нужно обратить внимание на наличие стабильного дохода каждой семьи».