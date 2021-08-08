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Два тоя за вечер выявили в Нур-Султане

8 Августа 2021 14:46
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Два тоя за вечер выявили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мониторинговые группы столицы работают в круглосуточном усиленном режиме. Несмотря на предупреждения и привлечение к ответственности, некоторые объекты предпринимательства города продолжают систематически нарушать карантинные ограничения, функционировать за закрытыми дверями, подвергая опасности здоровье населения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Нур-Султана.

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За прошедшие сутки, 7 августа, мониторинговые группы столицы выявили нарушения карантина в 20 заведениях города.

В Есильском районе оказалось шесть таких нарушителей. Так, несмотря на запрет заведениям общепита принимать посетителей в субботние и воскресные дни, а уж тем более проводить мероприятия, в ресторане «Altyn shef restoran» проходил целый той с участием большого количества гостей. Также режим работы не соблюдали лаундж-бар «Мята», бары «Chechil Pub», «Tequilla», ресторан «Золото», клуб «Alanya».

Несоблюдение карантинных ограничений зафиксировали в кафе «Беркут», «Тамерлан», лаундж-баре «Jin», компьютерном клубе «Respawn», кофейне «Discovery coffee», ресторане «Арман кала», «Сауне на дровах», магазине «Империя меха», расположенных в Сарыаркинском районе.

В списке нарушителей карантина в Алматинском районе – ресторан «Бак сарай», сауна «Охота», караоке-бар «Рыба моей мечты», ночной клуб «Алания», бар «ХЗ». Кроме того, в одном из частных домов по улице Жанкент проводили той.

Все собранные материалы в отношении нарушителей переданы в уполномоченный орган в сфере санитарно-эпидемиологического контроля для принятия мер административного характера.

Стоит отметить, что Нур-Султан пять месяцев находится в «красной» зоне по оценке эпидситуации. Продолжается рост числа заболевших коронавирусом, ежедневно количество новых случаев достигает 1200-1300. В связи с нестабильной эпидобстановкой жителям и гостям столицы настоятельно рекомендуется строго соблюдать саннормы и ограничительные меры, чтобы сберечь здоровье свое и окружающих.


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#Нур-Султан   #Общество  
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