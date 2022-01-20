Два тайника с оружием указал подозреваемый полицейским Алматинской области
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – Два тайника с оружием указал подозреваемый полицейским Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
14 января сотрудники криминальной полиции Енбекшиказахского РУП получили оперативное сообщение в отношении мужчины, который принимал участие в беспорядках в городе Алматы и у него есть спрятанное оружие.
Данное сообщение зарегистрировано в полиции по ст. 287 ч. 3 УК РК, то есть незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
В рамках досудебного расследования был задержан 21-летний житель села Қызылжар. Последний согласился сотрудничать со следствием и пояснил, что 6 января во время массовых беспорядков он находился на территории города Алматы и видел, как грабили оружейный магазин «Алпамыс». У магазина трое неизвестных для него лиц передали ему две единицы оружия российского производства, один из которых был с нарезным каналом ствола и одно гладкоствольное и двуствольное ружье, 12 калибра.
Также на улице перед зданием магазина собрал для себя множество патронов для нарезного, гладкоствольного оружия и пистолета. Оружие и боеприпасы он спрятал в двух местах предгорной местности.
В ходе проверки показаний на месте указанный арсенал был приобщен к делу в качестве вещественного доказательства. Проводится досудебное расследование. Иная информация в интересах следствия не разглашается.
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