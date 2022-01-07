Два супермаркета Magnum могут открыться в Алматы
«Деятельность продовольственных торговых сетей во всех городах Казахстана, кроме Алматы, осуществляется в нормальном режиме (с учетом ограничений работы по времени в связи с комендантским часом). Надеемся на скорое возобновление их деятельности в Алматы. На данный момент торговая сеть Magnum рассматривает возможность открытия двух супермаркетов в Алматы», - говорится в сообщении ОЮЛ «Союз торговых сетей РК».
По словам Эльбеги Абдиева, сроки открытия будут зависеть от гарантий обеспечений силовыми структурами и силами собственной военизированной безопасности, полной безопасности работников и посетителей супермаркетов.
«Перебоев с поставками во всех регионах, кроме Алматы, в связи с активными контртеррористическими действиями, на текущий момент нет. По информации, полученной от торговых сетей, поставщики продовольственных товаров об изменении цен не сообщали. Торговые сети надеются на помощь государства в возмещении существенного ущерба, полученного в результате действия мародеров в городах Алматы, Талдыкорган, Тараз», - заключил Э. Абдиев.