Два супермаркета Magnum могут открыться в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя правления ОЮЛ «Союз торговых сетей РК» Эльбеги Абдиев прокомментировал информацию касательно возможного повышения цен на продукты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Деятельность продовольственных торговых сетей во всех городах Казахстана, кроме Алматы, осуществляется в нормальном режиме (с учетом ограничений работы по времени в связи с комендантским часом). Надеемся на скорое возобновление их деятельности в Алматы. На данный момент торговая сеть Magnum рассматривает возможность открытия двух супермаркетов в Алматы», - говорится в сообщении ОЮЛ «Союз торговых сетей РК».

По словам Эльбеги Абдиева, сроки открытия будут зависеть от гарантий обеспечений силовыми структурами и силами собственной военизированной безопасности, полной безопасности работников и посетителей супермаркетов.

«Перебоев с поставками во всех регионах, кроме Алматы, в связи с активными контртеррористическими действиями, на текущий момент нет. По информации, полученной от торговых сетей, поставщики продовольственных товаров об изменении цен не сообщали. Торговые сети надеются на помощь государства в возмещении существенного ущерба, полученного в результате действия мародеров в городах Алматы, Талдыкорган, Тараз», - заключил Э. Абдиев.