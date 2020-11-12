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Два стратегических объекта оштрафованы за нарушения в ВКО

12 Ноября 2020 14:20
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Два стратегических объекта оштрафованы за нарушения в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК.КАЗИНФОРМ — В Восточном Казахстане сотрудниками управления по противодействию экстремизму департамента полиции проводится проверка объектов, уязвимых в террористическом отношении, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП ВКО.

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В ведомстве сообщили, что полицейские посетили один из стратегических объектов города Аягоза на предмет нарушений антитеррористического законодательства.

«Ввиду выявленных нарушений составлен административный протокол по ст.149 ч.1 КРК об АП РК «Неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению антитеррористической защиты и соблюдению должного уровня безопасности объекта, уязвимого в террористическом отношении». Также вынесено предписание на устранение выявленных нарушений сроком 30 рабочих календарных дней», - рассказал заместитель начальника ДП ВКО Tалгат Шаяхметов.

Решением административного суда Аягозского района юридическому лицу назначен штраф в размере 100 МРП.

Нарушения обнаружили и в городе Риддере. На территории проверяемого объекта стражами правопорядка выявлены несколько камер системы видеонаблюдения в нерабочем состоянии, срок хранения видеозаписей менее 30 суток. Решением административного суда города Риддера юридическому лицу назначен штраф в размере 170 МРП.

Отметим, что с начала года сотрудниками управления по противодействию экстремизму ДП ВКО проверено более 600 объектов, вынесено около 70 предписаний, составлено 7 административных протоколов.


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#Восточно-Казахстанская область   #Безопасность   #МВД РК  
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Автор:

Руслан Шакабаев

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