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Два столичных ИП нанесли ущерб государству на более чем 60 млн тенге

1 Сентября 2020 20:41
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Два столичных ИП нанесли ущерб государству на более чем 60 млн тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Департаментом экономических расследований по городу Нур-Султану Комитета по финансовому мониторингу МФ РК выявлен факт мошенничества в особо крупном размере. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Пресс служба КФМ МФ РК

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Так, в период с октября 2017 года по декабрь 2018 года два столичных ИП участвовали в электронных государственных закупках путем подачи заявок, в которых указывали реализацию горюче-смазочных материалов по заниженной цене, не соответствовавшей закупочной стоимости ГСМ на территории РК.

При этом руководители ИП достоверно знали, что согласно конкурсной документации в случае победы в электронных госзакупках заказчиками незамедлительно будет осуществлена 100% оплата при заключении договора с ИП.

Таким образом, используя данное обстоятельство, ИП совершили мошеннические действия в отношении более тридцати государственных учреждений и бюджетных организаций, тем самым причинив ущерб государству на сумму более 60 млн. тенге.

По факту начато досудебное расследование по ст.190 ч.4 п.2 УК РК (мошенничество в особо крупном размере) .


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#Нур-Султан   #Минфин РК  
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