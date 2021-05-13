Два стартапа студентов-медиков из Караганды признаны лучшими в республиканском конкурсе

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Команды Медицинского университета Караганды стали победителями конкурса студенческих стартапов и бизнесов Tumar Student Business Challenge, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Он проводился в третий раз в рамках инициативы компании ERG (Евразийская Группа) «Экосистема студенческого предпринимательства». В этом году на конкурс представили свои стартапы и проекты 106 команд университетов и колледжей из Караганды, Актобе, Костаная и Павлодара. Пятнадцать из них определены победителями.

Студенты-медики из Караганды вышли с двумя стартапами – социальной аптеки и локальной компании по продаже товаров медицинского назначения через торговые автоматы (вендинговая торговля) и дальнейшей утилизации изделий. Оба вошли в число лучших.

Разработчики получили приглашение на Entrepreneurial Meetup, который пройдёт в Нур-Султане. Все команды-победители смогут стать резидентами проекта «Экосистема студенческого предпринимательства» и участвовать во всех его инициативах.

Экосистема студенческого предпринимательства была запущена в 2017 году по инициативе компании ERG (Евразийская Группа) в партнёрстве с Алматы менеджмент университетом и Ассоциацией друзей Тель-Авивского университета в Казахстане.