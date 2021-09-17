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    12:36, 17 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Два спектакля представит театр «Astana Ballet» на «ЭКСПО-2020» в Дубае

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Два балета «Легенда любви» и «Султан Бейбарыс» представит коллектив театра «Astana Ballet» на всемирной выставке «ЭКСПО-2020» в Дубае (ОАЭ), передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Об этом рассказал директор театра «Astana Ballet» Александр Совостьянов.

    «Для нас было очень важно вовремя, несмотря на ограничения, открыть IX театральный сезон. Мы очень волновались, с трепетом ждали, состоится ли открытие вовремя. Для нас это действительно было очень важно. Артисты изголодались по сцене, зритель уже соскучился по спектаклям. У нас огромные планы. Хочется всех зрителей пригласить в театр «Astana Ballet», - обратился к публике директор театра.

    Отметим, что сегодня и завтра в театре проходит постановка «Легенда о любви».

    «Легенда любви» и «Султан Бейбарыс» - это потрясающие спектакли, которые отправляются на первые гастроли после долгого карантина в Дубай на ЭКСПО-2020, которая тоже по причине пандемии была перенесена. В одном из ведущих новых театров Дубая коллектив «Astana Ballet» представит эти два потрясающих полотна», - рассказал Александр Севостьянов.

    С 26 по 30 октября коллектив театра будет гастролировать в ОАЭ.

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