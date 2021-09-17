Два спектакля представит театр «Astana Ballet» на «ЭКСПО-2020» в Дубае
Об этом рассказал директор театра «Astana Ballet» Александр Совостьянов.
«Для нас было очень важно вовремя, несмотря на ограничения, открыть IX театральный сезон. Мы очень волновались, с трепетом ждали, состоится ли открытие вовремя. Для нас это действительно было очень важно. Артисты изголодались по сцене, зритель уже соскучился по спектаклям. У нас огромные планы. Хочется всех зрителей пригласить в театр «Astana Ballet», - обратился к публике директор театра.
Отметим, что сегодня и завтра в театре проходит постановка «Легенда о любви».
«Легенда любви» и «Султан Бейбарыс» - это потрясающие спектакли, которые отправляются на первые гастроли после долгого карантина в Дубай на ЭКСПО-2020, которая тоже по причине пандемии была перенесена. В одном из ведущих новых театров Дубая коллектив «Astana Ballet» представит эти два потрясающих полотна», - рассказал Александр Севостьянов.
С 26 по 30 октября коллектив театра будет гастролировать в ОАЭ.