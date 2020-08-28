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Два спецЦОНа будут работать в выходные для регистрации авто из Армении в Алматы

28 Августа 2020 10:15
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Два спецЦОНа будут работать в выходные для регистрации авто из Армении в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы два спецЦОНа будут регистрировать автомашины, ввезенные из Армении, в предстоящие праздничные дни, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Управление административной полиции города Алматы информирует, что для регистрации транспортных средств, ввезенных из Республики Армения, два спецЦОНа, дислоцирующиеся в микрорайоне «Саялы» по ултице Ак-кайнар дом 1 и по адресу: улица Майлина дом 85, будут работать 30 и 31 августа», - сообщили в департаменте полиции.

Напомним, что срок регистрации автомашин, ввезенных из Республики Армения до 1 февраля 2020 года, истекает 1 сентября.



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#Алматы   #Транспорт  
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Автор:

Данияр Дауталиев

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