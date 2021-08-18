Два спасательных пункта появятся в горах Алматы для туристов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Для обеспечения безопасности туристов в горах Алматы на 2021 год запланировано строительство двух контрольно-спасательных пунктов со штатом спасателей 16 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В управлении туризма города Алматы проинформировали, что план по созданию необходимых условий для безопасного и комфортного отдыха жителей и гостей города поручил разработать аким Алматы Бакытжан Сагинтаев.

«На отдаленных узловых участках горных маршрутов до конца лета будет построено 15 домиков, окрашенных в оранжевый цвет, для укрытия туристов, чтобы заблудившиеся туристы легко могли их заметить в горах. Сегодня идут подготовительные работы. Также будет установлено 10 радиорелейных мачт с тревожными кнопками передачи сигнала в спасательные отряды», - рассказала руководитель управления туризма города Алматы Сабина Аманкелдi.

В них туристы смогут переждать непогоду и получить аварийный комплект первой помощи, который будет включать в себя аптечку, карты маршрутов, станцию заряда мобильных устройств, теплое одеяло и продуктовый набор. На крышах укрытий будут установлены радиорелейные мачты с тревожными кнопками для передачи спутникового сигнала SOS на пульт спасателей. Мачты оснащены функцией раздачи Wi-Fi.

«Совместно с горным сообществом, алматинским горным кластером мы проработали локации в следующих ущельях: средний и левый Талгар, Кимасар, Туюк-Су, Верхний Горельник, Большое Алматинское ущелье, Шукур и Проходное», - рассказала подробности руководитель управления.

Помимо этого, в урочище Туюк-Су завершается строительство вертолетной площадки, которая будет служить плацдармом для воздушного транспорта.

«Для большего комфорта туристов также готовится приложение смарт-навигатора «Tau Go» для походов в горы, который будет интегрирован с базой ДЧС. Также хочу отметить внедряемую нами систему экстренного вызова при чрезвычайных ситуациях «ЭВАК ТУРИСТ». Каждый пользователь системы будет оснащен карманным спутниковым GPS трекером, способным определять свои координаты, а также с функцией «SOS». В настоящее прорабатывается механизм выдачи и регистрации GPS трекеров», - добавила Сабина Аманкелдi.

Она также рассказала о планах по созданию рейнджерской службы и единой системы туристской навигации в горной местности, а также 6 кемпинг-зон с созданием необходимых условий для отдыха туристов.

«Комплекс принимаемых мер поможет снизить или снять с повестки дня вопрос о потерявшихся туристах в горах Заилийского Алатау», - отметила руководитель управления туризма.

В целях улучшения туристской инфраструктуры в горной местности оцифрованы более 1000 км горных пеших маршрутов, из которых порядка 500 км были благоустроены. В 2021 году в Большом и Малом Алматинском ущелье планируется благоустроить горные маршруты общей протяженностью порядка 172 км.