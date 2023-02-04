Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Два сотрудника предприятия отравились насмерть в Кызылординской области

4 Февраля 2023, 23:45
Два сотрудника предприятия отравились насмерть в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В Кызылординской области в результате отравления неизвестным веществом скончались двое сотрудников ТОО «Казспектрстрой», передает МИА «Казинформ».

Инцидент произошел 3 февраля в ТОО «Казспекторстрой», являющемся субподрядчиком компании «Саутс-Ойл».

«По предварительной информации, у двух сотрудников товарищества диагностирована сердечная недостаточность, вызванная отравлением неизвестным веществом. Возбуждено уголовное дело по статье 304 УК РК - «Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов». По данному факту начато досудебное расследование», - сообщили в областном департаменте полиции.

Назначены экспертизы. В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Новости по теме
Участок дороги закрыли из-за непогоды в Кызылординской области
Теги:
Читайте также
Штормовую погоду прогнозируют синоптики 18 февраля в 15 регионах Казахстана
В восьми областях Казахстана объявлена штормовая погода
Штормовое предупреждение объявили синоптики 16 февраля в 11 регионах Казахстана
Участок дороги закрыли из-за непогоды в Кызылординской области
Я значительно улучшил свой результат – победитель Tartyl Fest в Кызылорде
Штормовое предупреждение объявлено в восьми регионах Казахстана
Более 1 млрд тенге выделят на модернизацию систем водоснабжения Байконура
АЗРК проводит расследование по фактам роста цен на рис
Новости партнеров
Популярное
1 Двух мужчин спасли в Турции на 261-й час после землетрясения
2 Кафе возместило моральный ущерб жителю Тараза за отказ в посещении
3 Дорогу Караганда-Балхаш достроят в 2023 году
4 Аким Актобе: Жители не должны страдать из-за действий перевозчиков общественного транспорта
5 Опубликован календарь итоговых экзаменов в школах Казахстана

Лента новостей