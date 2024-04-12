18:15, 11 Апрель 2024 | GMT +6
Два сотрудника миграционной службы задержаны в Таразе
10 апреля департаментом КНБ по Жамбылской области совместно с управлением собственной безопасности департамента полиции задержаны два сотрудника миграционной службы управления полиции г.Тараз, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Они подозреваются в получении взятки в сумме 500 тысяч тенге за общее покровительство нелегально пребывающим иностранным гражданам.
Задержанные лица водворены в изолятор временного содержания.
Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 366 Уголовного кодекса (получение взятки).
Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.