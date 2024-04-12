Два сотрудника миграционной службы задержаны в Таразе

10 апреля департаментом КНБ по Жамбылской области совместно с управлением собственной безопасности департамента полиции задержаны два сотрудника миграционной службы управления полиции г.Тараз, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Они подозреваются в получении взятки в сумме 500 тысяч тенге за общее покровительство нелегально пребывающим иностранным гражданам.

Задержанные лица водворены в изолятор временного содержания.

Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 366 Уголовного кодекса (получение взятки).

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.