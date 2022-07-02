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    11:39, 02 Июль 2022 | GMT +6

    Два сотрудника «Казфосфат» погибли на предприятии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В департаменте полиции Жамбылской области сообщили, что по предварительной информации, пострадавшие и погибшие попали под жернова дробильной машины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «1 июля 2022 года в полицию поступила информация о смерти двух работников в ТОО «Казфосфат». По данному факту начато досудебное расследование по статье 156 части 4 УК РК (Нарушение правил охраны труда)», - проинформировали в департаменте полиции.

    Назначены необходимые экспертизы, ведется следствие. В рамках статьи 201 УПК РК данные досудебного расследования не подлежат разглашению.

    По неподтвержденной информации, опубликованной в ряде казахстанских СМИ, пострадали 5 человек, 2 человека из них погибли, 3 человека с различными травмами доставлены в больницу.


    Теги:
    Регионы Казахстана Жамбылская область Происшествия МВД РК Происшествия, ЧС
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