Два сотрудника «Казфосфат» погибли на предприятии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В департаменте полиции Жамбылской области сообщили, что по предварительной информации, пострадавшие и погибшие попали под жернова дробильной машины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«1 июля 2022 года в полицию поступила информация о смерти двух работников в ТОО «Казфосфат». По данному факту начато досудебное расследование по статье 156 части 4 УК РК (Нарушение правил охраны труда)», - проинформировали в департаменте полиции.

Назначены необходимые экспертизы, ведется следствие. В рамках статьи 201 УПК РК данные досудебного расследования не подлежат разглашению.

По неподтвержденной информации, опубликованной в ряде казахстанских СМИ, пострадали 5 человек, 2 человека из них погибли, 3 человека с различными травмами доставлены в больницу.