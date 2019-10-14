Два смертельных ДТП произошло в выходные в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Погибшим в одной из двух аварий оказался житель Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«12 октября в 22:00 на автодороге Экибастуз - Торткудык, в двух километрах от посёлка Шидерты, 51-летний водитель автомашины «Audi 80» не справился с управлением и совершил наезд на металлическое ограждение. В результате ДТП 53-летний пассажир, житель Акмолинской области, от полученных травм скончался на месте происшествия», - сообщила журналистам пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

Водитель и двое пассажиров с травмами госпитализированы в больницу, добавили в ведомстве, сообщив о другом смертельном дорожно-транспортном происшествии.

«13 октября в 07:20 на 79-м километре автодороги Павлодар - Кызылорда 26-летний водитель «Lada 21911» не справился с рулевым управлением и совершил опрокидывание. В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия», - констатировали в полиции.

По обоим фактам назначены судебно-медицинские экспертизы, автомашины водворены на штрафстоянку, проводится досудебное расследование по статье 345 УК РК.