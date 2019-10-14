-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 12:47
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Два смертельных ДТП произошло в выходные в Павлодарской области
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Погибшим в одной из двух аварий оказался житель Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«12 октября в 22:00 на автодороге Экибастуз - Торткудык, в двух километрах от посёлка Шидерты, 51-летний водитель автомашины «Audi 80» не справился с управлением и совершил наезд на металлическое ограждение. В результате ДТП 53-летний пассажир, житель Акмолинской области, от полученных травм скончался на месте происшествия», - сообщила журналистам пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.
Водитель и двое пассажиров с травмами госпитализированы в больницу, добавили в ведомстве, сообщив о другом смертельном дорожно-транспортном происшествии.
«13 октября в 07:20 на 79-м километре автодороги Павлодар - Кызылорда 26-летний водитель «Lada 21911» не справился с рулевым управлением и совершил опрокидывание. В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия», - констатировали в полиции.
По обоим фактам назначены судебно-медицинские экспертизы, автомашины водворены на штрафстоянку, проводится досудебное расследование по статье 345 УК РК.
- Ярмарка Павлодарской области проходит в Нур-Султане
- 4 человека погибли в ДТП в Карагандинской области
- 22 ребенка отравились в школьной столовой в Павлодарской области
- Из-за столкновения с КАМАЗом погиб водитель легкового авто в Павлодарской области
- Павлодарская полиция угощает чаем и баурсаками водителей рейсовых автобусов
- Рост рождаемости двойняшек и близнецов зафиксировали в Павлодарской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана