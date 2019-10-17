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Два смертельных ДТП произошло в Павлодарской области
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Два водителя погибли в двух авариях около Аксу и Аккулы в Павлодарском Прииртышье, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«На тринадцатом километре автодороги Ленинский-Курчатов, вблизи посёлка Аксу, 43-летний водитель автомашины «Toyota Highlander» не справился с рулевым управлением и совершил опрокидывание в кювет. В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия», - сообщила журналистам пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.
В тот же день, в 19:55, на сотом километре автодороги Омск-Майкапчагай, вблизи села Аккулы, 36-летний водитель «Volkswagen Passat» при совершении разворота, не убедившись в безопасности своего манёвра, столкнулся с «Toyota Camry» под управлением водителя 1987 года рождения, добавили в полиции.
«В результате ДТП водитель автомашины «Volkswagen Passat» скончался на месте происшествия. Водитель автомобиля «Toyota Camry» и три пассажира 1958, 1978, 1971 годов рождения с различными травмами госпитализированы в больницу», - отметили в пресс-службе.
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