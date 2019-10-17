+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 2 °С
Алматы: 6 °С
USD 389.94 EUR 433.50
RUB 6.10 CNY 55.13
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Два смертельных ДТП произошло в Павлодарской области

17 Октября 2019 22:09
Поделиться:
Два смертельных ДТП произошло в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Два водителя погибли в двух авариях около Аксу и Аккулы в Павлодарском Прииртышье, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Полицейский насмерть сбил человека и уехал с места ДТП в Атырауской области
Возле столичного ТРЦ насмерть сбили женщину Массовое ДТП в Алматы: двое погибли и шестеро пострадали Пешехода насмерть сбили на Аль-Фараби в Алматы

«На тринадцатом километре автодороги Ленинский-Курчатов, вблизи посёлка Аксу, 43-летний водитель автомашины «Toyota Highlander» не справился с рулевым управлением и совершил опрокидывание в кювет. В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия», - сообщила журналистам пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

В тот же день, в 19:55, на сотом километре автодороги Омск-Майкапчагай, вблизи села Аккулы, 36-летний водитель «Volkswagen Passat» при совершении разворота, не убедившись в безопасности своего манёвра, столкнулся с «Toyota Camry» под управлением водителя 1987 года рождения, добавили в полиции.

«В результате ДТП водитель автомашины «Volkswagen Passat» скончался на месте происшествия. Водитель автомобиля «Toyota Camry» и три пассажира 1958, 1978, 1971 годов рождения с различными травмами госпитализированы в больницу», - отметили в пресс-службе.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Павлодарская область, ДТП,
Поделиться:

Автор:

Антон Гагарин

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Алмас Жумабаев
Алмас Жумабаев
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив