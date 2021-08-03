Два смертельных ДТП произошло в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Два смертельных ДТП произошло в Актюбинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

2 августа в 06:20 часов на телефон 102 отдела полиции Айтекебийского района поступило сообщение, о том что в 04:40 часов 25-летний водитель автомашины ВАЗ-2114, двигаясь со стороны поселка Ушкатты в направлении поселка Жамбыл, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание автомашины в кювет.

В результате ДТП 23-летний пассажир скончался на месте происшествия, а водитель и четыре пассажира были госпитализированы в районную больницу Айтекебийского района.

В тот же день на автодороге «Самара-Шымкент», вблизи поселка Карабутак Айтекебийского района 30-летний водитель автомашины Volkswagen Golf, житель Кызылординской области, двигаясь со стороны поселка Иргиз в направлении города Актобе, не справившись с рулевым управлением, выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с автомашиной Daf под управлением 50-летнего гражданина Республики Кыргызстан.

В результате ДТП водитель и 31-летний пассажир автомашины Volkswagen Golf от полученных травм скончались на месте происшествия. Двое пассажира той же машины госпитализированы в центральную районную больницу Айтекебийского района.

По фактам проводится досудебное расследование по ст. 345 ч.3-4 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».

«Правила дорожного движения – закон жизни! Дорога всегда сопряжена с опасностью, здесь нет места самоуверенности и беспечности. Помните, что только неукоснительное соблюдение правил дорожного движения, поможет сохранить жизнь и здоровье», – добавил начальник ДП Актюбинской области Атыгай Арыстанов.





