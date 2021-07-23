Два смертельных ДТП послужили поводом для полицейской проверки в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанайской области обследована дорога, где часто происходят ДТП, последние два из них - со смертельным исходом. Результаты озвучили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе проведения обследования дорог на участках, где ранее произошли дорожно-транспортные происшествия, сотрудниками дорожной и технической инспекции ДП Костанайской области в целях предотвращения ДТП, подрядной организации направлено предписание по установке дополнительных технических средств регулирования дорожного движения (дорожные знаки, нанесение дорожных разметок, шумовых полос). Однако к установленному сроку по выданному предписанию организация, обслуживающая данный участок дороги, требования предписания не исполнила», - сообщили в ведомстве.

Речь идет о двух ДТП, произошедших на автодороге областного значения «Костанай-Введенка».

15 мая 2021 года около 21:00 на 40-м километре автодороги водитель автомашины марки «ВАЗ 21099», двигаясь в направлении села Введенка, не справившись с рулевым управлением, совершил опрокидывание автомашины в кювет. В результате чего пассажирка 1994 года рождения была госпитализирована в реанимацию Костанайской областной больницы с различными травмами, водитель от полученных травм скончался на месте происшествия.

3 июня 2021 года около 21:00 часов около поселка Александровка водитель 1966 года рождения управляя автомобилем марки «Фольксваген Пассат», не справившись с рулевым управлением, совершил опрокидывание в кювет, в результате чего от полученных травм скончался на месте ДТП.

«В целях обеспечения безопасности дорожного движения, в соответствии со статьей 23 Закона Республики Казахстан от 17 апреля 2014 года «О дорожном движении» в отношении подрядной организации «Костанайское межрайонное дорожное эксплуатационное предприятие» составлен протокол по ч.3 ст.462 Кодекса об административных правонарушениях РК (ненадлежащие выполнение предписаний, выданных органами государственного контроля и надзора (должностных лиц). Материал направлен в Костанайский районный суд для принятия окончательного процессуального решения», - добавили в департаменте полиции.