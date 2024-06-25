Два случая клещевого энцефалита зарегистрировано в Акмолинской области

С начала эпидемического сезона текущего года в Сандыктауском районе Акмолинской области зарегистрированы два подтвержденных случая клещевого энцефалита. Об этом сообщил заместитель главного государственного санитарного врача Акмолинской области Серик Омарханов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Фото: РСК Акмолинской области

— Эпидемиологическая ситуация по клещевым инфекциям в регионе нестабильная, на территории области ежегодно регистрируются случаи клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза. С начала эпидемического сезона текущего года зарегистрировано с подозрением пять случаев клещевого энцефалита, из них диагноз лабораторно подтвержден в двух случаях в Сандыктауском районе, — поделился выступающий.

По словам спикера, среди пяти пострадавших лишь одна получила курс вакцинации в Сандыктауском районе, при этом диагноз лабораторно у нее подтвержден не был.

— На территории области Сандыктауский район является эндемичным по клещевому энцефалиту. При эпидемиологическом расследовании установлено, что заболевшие не привиты против клещевого энцефалита, не подлежат вакцинации, так как не относятся к группе риска, — отметил Серик Омарханов.

В первом случае пострадавшая обратилась за медицинской помощью лишь на шестой день после укуса. Из-за позднего обращения экстренная серопрофилактика иммуноглобулином не проведена, т. к. его вводят в первые три дня. Женщина получила стационарное лечение и была выписана в удовлетворительном состоянии.

Во втором случае пострадавшая обратилась за медицинской помощью своевременно — на следующий день после обнаружения клеща и получила противоклещевой иммуноглобулин. Однако на 16 день от даты укуса клеща у пострадавшей появились жалобы на сильную головную боль, повышение температуры тела до 38 градусов. Стационарное лечение в районной больнице в течение недели не дало результатов. Состояние больной ухудшилось. Женщина была доставлена реанимобилем в реанимационное отделение больницы города Кокшетау с диагнозом «Клещевой энцефалит, менингоэнцефалитическая форма средней степени тяжести, острое течение, подтвержденный случай» с жалобами на повышение температуры тела до 39 градусов, психомоторное возбуждение. На сегодняшний день переведена из реанимационного отделения и продолжает получать лечение в Центре инфекционных заболеваний.

— Всего в текущем году за медицинской помощью от укуса клеща обратились 268 акмолинцев, в том числе 69 детей до 14 лет. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечается снижение в 1,5 раза. Получили профилактическое лечение иммуноглобулином 82% (220 человек), — добавил Серик Омарханов.

В текущем году в Акмолинской области приобретено 540 доз вакцины против клещевого энцефалита, также в остатке имелось еще 189 доз. Получили курс вакцинации 354 подлежащих лица. В области на платной основе вакцинация не проводится.

Для оказания медицинской помощи пострадавшим лицам при укусе клеща в области на сегодня в остатке 3845 мл иммуноглобулина против клещевого энцефалита.