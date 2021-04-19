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    23:34, 18 Апрель 2021 | GMT +6

    Два сильных землетрясения произошли на Тайване

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    ГОНКОНГ. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в воскресенье вечером на Тайване, сообщила тайваньская сейсмологическая служба, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

    Подземные толчки зафиксировали в 22:11 по местному времени, их эпицентр находился на восточном побережье, в 19,2 км от города Хуалянь, а очаг залегал на глубине 15 км. Через три минуты за этим последовало еще одно, более мощное землетрясение магнитудой 6,2 с эпицентром в том же районе.

    Колебания почвы ощущались на территории уездов Илань, Хуалянь, Наньтоу, Чжанхуа, Тайчжун, Мяоли, а также в других городах.

    Данных о пострадавших и ущербе пока не поступали.

    Население Тайваня 23 млн человек и находится он в одной из наиболее сейсмически активных зон Восточной Азии.


    Теги:
    Китай Происшествия, ЧС Происшествия Мировые новости Центральная Азия
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