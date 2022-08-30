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Два схрона огнестрельного оружия и боеприпасов нашли в Шымкенте
30 Августа 2022 00:54

Два схрона огнестрельного оружия и боеприпасов нашли в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Полицейские Шымкента выявили два схрона огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Қару» оперативными подразделениями МВД РК, ДП города Шымкента и ДКНБ в центре мегаполиса возле забора одного из домов и в овраге лесополосы обнаружены схроны оружия.

В результате полицейскими изъяты два обреза охотничьего ружья, пистолет, похожий на ТТ, семизарядный карабин со сбитыми номерами, автомат Калашникова, гладкоствольное ружье «Сайга», охотничье ружье « Бенелли», полицейский щит «Штурм» и бронежилет. А также 115 патронов и учебная граната Ф-1. Проводится досудебное расследование по частям 1 и 3 статьи 287 УК РК «Незаконное приобретение, сбыт, хранение и ношение оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ». Назначены экспертизы. Оперативники устанавливают причастных к схрону оружия.


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