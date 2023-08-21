Два села подтопило из-за сильного ливня в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В социальных сетях и мессенджерах распространяются видео, снятые в разных частях Мангистауской области – на кадрах авторы показывают сильный ливень и его последствия. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на inaktau.kz.

К примеру, физкультурно-оздоровительный комплекс в Жанаозене не выдержал такого дождя. Крыша спортивного зала протекает насквозь.

Улицы и дороги затопило так, что по ним невозможно ездить. В акимате Жанаозена сообщили, что подтопление произошло в селах Рахат и Тенге.

В настоящее время от коммунальных служб и производственных учреждений работают 12 водосборных машин, городской отдел по чрезвычайным ситуациям и 5 мотопомп. В зависимости от ситуации планируется работа посменно и в ночное время.