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    22:44, 20 Август 2023 | GMT +6

    Два села подтопило из-за сильного ливня в Мангистауской области

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    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В социальных сетях и мессенджерах распространяются видео, снятые в разных частях Мангистауской области – на кадрах авторы показывают сильный ливень и его последствия. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на inaktau.kz.

    К примеру, физкультурно-оздоровительный комплекс в Жанаозене не выдержал такого дождя. Крыша спортивного зала протекает насквозь.

    Улицы и дороги затопило так, что по ним невозможно ездить. В акимате Жанаозена сообщили, что подтопление произошло в селах Рахат и Тенге.

    В настоящее время от коммунальных служб и производственных учреждений работают 12 водосборных машин, городской отдел по чрезвычайным ситуациям и 5 мотопомп. В зависимости от ситуации планируется работа посменно и в ночное время.


    Теги:
    Мангистауская область Видео Происшествия Происшествия, ЧС
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