Два сельских магазина горели в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Пожарные ликвидировали пожарв с. Чапай Илийского района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС области.

3 сентября 2020 года в 07:43 в ДЧС Алматинской области поступило сообщение о пожаре в селе Чапай Илийского района Алматинской области по улице Гагарина. Н а место происшествия по повышенному рангу вызова были направлены силы и средства 3-х ближайших пожарных подразделений ДЧС области - 15 человек личного состава и 5 единиц техники, а также ДЧС г. Алматы - 4 человека и 1 единица техники.

По прибытию первых подразделений в 07:58 (через 14 мин., расстояние от ближайшей части - 15 км) было установлено, что происходит открытое горение двух одноэтажных, близ расположенных магазинов «Арман» и «Николь».

Пожар был оперативно локализован в 08:26 и ликвидирован в 09:25. Площадь пожара составила 761 кв.м, из них магазин «Арман» - 610 кв.м (с разрушением кровли) и магазин «Николь» - 151 кв. м (произошло загорание кровли). Жертв и пострадавших нет.

Принятыми пожарными мерами не было допущено распространения огня на рядом расположенные магазины и частные жилые дома.

Для выяснения причины пожара на месте работает испытательная пожарная лаборатория.



