Два сельчанина оштрафованы за распространение религиозных материалов в Актюбинской области
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Два сельчанина оштрафованы за распространение религиозных материалов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
Сотрудники Темирского районного отдела полиции ДП Актюбинской области задержали двух приверженцев деструктивных религиозных течений. Установлено, что двое жителей Темирского района распространяли деструктивные религиозные материалы (аудио, видео) в мессенджере WhatsApp. В связи с этим сотрудники полиции назначили экспертизу изъятых материалов с целью привлечения подозреваемых к ответственности и направили их в суд. Судом двум гражданам по данному факту наложен штраф в размере 20 МРП по пункту первому статьи 453 КоАП РК «Изготовление, хранение, ввоз, перевозка, распространение продукции средств массовой информации, а равно иной продукции на территории Республики Казахстан».
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