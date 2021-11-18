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Два сельчанина оштрафованы за распространение религиозных материалов в Актюбинской области

18 Ноября 2021 13:27
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Два сельчанина оштрафованы за распространение религиозных материалов в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Два сельчанина оштрафованы за распространение религиозных материалов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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Сотрудники Темирского районного отдела полиции ДП Актюбинской области задержали двух приверженцев деструктивных религиозных течений. Установлено, что двое жителей Темирского района распространяли деструктивные религиозные материалы (аудио, видео) в мессенджере WhatsApp. В связи с этим сотрудники полиции назначили экспертизу изъятых материалов с целью привлечения подозреваемых к ответственности и направили их в суд. Судом двум гражданам по данному факту наложен штраф в размере 20 МРП по пункту первому статьи 453 КоАП РК «Изготовление, хранение, ввоз, перевозка, распространение продукции средств массовой информации, а равно иной продукции на территории Республики Казахстан».


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#Актюбинская область   #Борьба с преступностью  
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