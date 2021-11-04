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    09:38, 04 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Два сценария Стратегии углеродной нейтральности до 2060 года озвучили в Правительстве

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев озвучил сценарии Стратегии углеродной нейтральности до 2060 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целях реализации заявленного Главой государства курса о достижении углеродной нейтральности, был разработан проект Стратегии углеродной нейтральности до 2060 года. Разработаны два сценария: базовый и углеродной нейтральности. Согласно предварительным расчетам реализация сценария углеродной нейтральности позволит сократить выбросы на 98% к 2060 году», - сказал Сериккали Брекешев на заседании Правительства.

    Работа по разработке Стратегии, по его словам, продолжается.

    «Также мы завершили работу по обновлению определяемых на национальном уровне вкладов (ОНУВ) для достижения цели Парижского соглашения. Разработана дорожная карта мер, включающая мероприятия по сокращению выбросов парниковых газов для всех основных секторов. Документ находится на согласовании госорганов», - заключил министр.


    Теги:
    Правительство Экология
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