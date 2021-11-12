Два самосвала мусора вывезли из квартиры 72-летней пенсионерки в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Два самосвала мусора вывезли из квартиры одинокой пенсионерки из Кокшетау. Саму бабушку пришлось госпитализировать в больницу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, в участковый пункт полиции № 4 управления полиции города Кокшетау обратились жильцы многоэтажного жилого дома, расположенного по улице Железнодорожная.

«Жители областного центра выступили с просьбой принять меры к пенсионерке, которая проживает в их доме, в связи с тем, что в квартире пожилой женщины созданы антисанитарные условия», - отметили в ведомстве.

Для реализации Послания Главы государства в Акмолинской области в части обеспечения сервисного формата работы полиции было принято решение осуществить выезд комиссии по данному адресу. В состав рабочей группы, кроме полицейских, вошли представители местных исполнительных органов и специалисты санитарно-эпидемиологической службы города. В ходе проверки факт полностью подтвердился.

«Было установлено, что одинокая 72-летняя жительница областного центра в силу пожилого возраста и состояния здоровья не смогла должным образом содержать квартиру. В жилище находилось огромное количество мешков с бытовыми отходами, которые способствовали появлению насекомых и грызунов, а также зловонного запаха», - добавили в ведомстве.

В рамках акции «30 добрых дел», посвященной 30-летию Независимости Республики Казахстан сотрудниками управления полиции города Кокшетау совместно с местными исполнительными органами была осуществлена уборка всех накопившихся бытовых отходов, где позже службой санитарного контроля проведена дезинфекция помещения. Для очистки помещения был использован самосвал. В итоге набралось две машины отходов.

В настоящее время жительница квартиры госпитализирована и получает лечение.