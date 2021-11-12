+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -0 °С
Алматы: 12 °С
USD 429.29 EUR 492.1
RUB 6.04 CNY 67.06
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Два самосвала мусора вывезли из квартиры 72-летней пенсионерки в Кокшетау

12 Ноября 2021 14:49
Поделиться:
Два самосвала мусора вывезли из квартиры 72-летней пенсионерки в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Два самосвала мусора вывезли из квартиры одинокой пенсионерки из Кокшетау. Саму бабушку пришлось госпитализировать в больницу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
На дому будут вакцинировать жителей СКО
Зарубил сына топором: в Костанае вынесен приговор пенсионеру Охват дошкольным воспитанием детей составил 100% в Кокшетау Шесть многоквартирных домов сдадут до конца года в Кокшетау

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, в участковый пункт полиции № 4 управления полиции города Кокшетау обратились жильцы многоэтажного жилого дома, расположенного по улице Железнодорожная.

«Жители областного центра выступили с просьбой принять меры к пенсионерке, которая проживает в их доме, в связи с тем, что в квартире пожилой женщины созданы антисанитарные условия», - отметили в ведомстве.

Для реализации Послания Главы государства в Акмолинской области в части обеспечения сервисного формата работы полиции было принято решение осуществить выезд комиссии по данному адресу. В состав рабочей группы, кроме полицейских, вошли представители местных исполнительных органов и специалисты санитарно-эпидемиологической службы города. В ходе проверки факт полностью подтвердился.

«Было установлено, что одинокая 72-летняя жительница областного центра в силу пожилого возраста и состояния здоровья не смогла должным образом содержать квартиру. В жилище находилось огромное количество мешков с бытовыми отходами, которые способствовали появлению насекомых и грызунов, а также зловонного запаха», - добавили в ведомстве.

В рамках акции «30 добрых дел», посвященной 30-летию Независимости Республики Казахстан сотрудниками управления полиции города Кокшетау совместно с местными исполнительными органами была осуществлена уборка всех накопившихся бытовых отходов, где позже службой санитарного контроля проведена дезинфекция помещения. Для очистки помещения был использован самосвал. В итоге набралось две машины отходов.

В настоящее время жительница квартиры госпитализирована и получает лечение.


Подписывайтесь на наш канал:

#Акмолинская область   #Общество   #30 лет Независимости  
Поделиться:

Автор:

Оксана Матасова

Новости по теме
На дому будут вакцинировать жителей СКО
Зарубил сына топором: в Костанае вынесен приговор пенсионеру
Охват дошкольным воспитанием детей составил 100% в Кокшетау
Шесть многоквартирных домов сдадут до конца года в Кокшетау
Популярное
1 Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы, Шымкенте и Балхаше
2 Мать троих детей скончалась от побоев супруга в Алматы
3 В РК будут привлекать к ответственности за выезд из города в непогоду в зимнее время
4 Вантовый мост и дорога стоимостью более 20 млрд тенге появятся в Петропавловске
5 Осадки ожидаются в Казахстане 12 ноября
6 Три лошади стали причиной ДТП на трассе
Читайте также
Памятное мероприятие в честь «Халық каһарманы» Газиза Байтасова прошло в Нур-Султане
Рост безналичных платежей отмечают в Казахстане
Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы, Шымкенте и Балхаше
Мать троих детей скончалась от побоев супруга в Алматы
В РК будут привлекать к ответственности за выезд из города в непогоду в зимнее время
Вантовый мост и дорога стоимостью более 20 млрд тенге появятся в Петропавловске
Осадки ожидаются в Казахстане 12 ноября
Три лошади стали причиной ДТП на трассе
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив