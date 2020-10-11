Два самолета столкнулись во Франции, пять человек погибли

ТУР. КАЗИНФОРМ - Два легкомоторных самолета столкнулись в воздухе и разбились в западной части центральной Франции. По словам местных властей, в результате аварии погибли пять человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

Столкновение двух самолетов произошло к юго-востоку от города Тур примерно в 16:30 по местному времени в субботу.

Один из самолетов упал на забор частного дома, зацепив электросчетчик. Второй самолет упал в безлюдной местности.

На место происшествия были вызваны аварийные бригады, в том числе около 50 пожарных. Они оцепили места крушения. В результате падения самолетов никто не пострадал.

На борту меньшего из самолетов находились два человека, на борту самолета побольше, Diamond DA40, - 3 человека. Все пятеро погибли.

Информации о личности жертв или причине столкновения пока нет. Местная полиция начала расследование инцидента.