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Два самолета столкнулись в аэропорту Франкфурта
18 Ноября 2019 04:28
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БЕРЛИН. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Два самолета столкнулись в субботу вечером при рулении в аэропорту Франкфурта-на-Майне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.
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Сообщается, при инциденте никто не пострадал, поскольку оба борта двигались на низкой скорости.
Столкнулись самолеты компаний Korean Air и Air Namibia. У одной машины поврежден высотный рулевой механизм, у другой - край крыла. Самолет корейской компании вылетел в Сеул лишь в воскресенье, пассажирам предоставили места в одной из гостиниц.
Компания-оператор аэропорта Fraport сообщила, что специалисты «собирают все данные, связанные с инцидентом». Эксперты уже анализируют информацию с черных ящиков, добавили там.Фото: Reuters
Ключевые слова: Происшествия,
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