два самолета столкнулись на авиашоу в Португалии

На авиашоу в португальском городе Бежа во время выполнения маневра столкнулись два самолета, один из пилотов погиб, другой - ранен, передает агентство Kazinform cо ссылкой на observador.pt.

Погибший пилот имеет испанское гражданство, получивший ранение - португальское.

Beja AirShow проходило в выходные дни - 1 и 2 июня. Авиаинцидент будет тщательным образом расследован, пообещали устроители мероприятия.

Между тем видео воздушного инцидента распространяется в социальных сетях.

Beja Air Show accident 😨😞 DEP pic.twitter.com/4WrRfoLCeO — Don Expensive 🇪🇦 ✞ 🐸 (@kar0____) June 2, 2024

На кадрах заметно, как один из самолетов оторвался от группы, а затем стал резко подниматься и в результате столкнулся с другим воздушным судном. После этого самолет рухнул на землю, возник пожар. Второй самолет, в который врезались, начал стремительно снижаться, но смог приземлиться на землю.