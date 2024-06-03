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    00:33, 03 Июнь 2024 | GMT +6

    Два самолета столкнулись на авиашоу в Португалии

    два самолета столкнулись на авиашоу в Португалии
    Фото: observador.pt

    На авиашоу в португальском городе Бежа во время выполнения маневра столкнулись два самолета, один из пилотов погиб, другой - ранен, передает агентство Kazinform cо ссылкой на observador.pt.

    Погибший пилот имеет испанское гражданство, получивший ранение - португальское.

    Beja AirShow проходило в выходные дни - 1 и 2 июня. Авиаинцидент будет тщательным образом расследован, пообещали устроители мероприятия. 

    Между тем видео воздушного инцидента распространяется в социальных сетях.

    На кадрах заметно, как один из самолетов оторвался от группы, а затем стал резко подниматься и в результате столкнулся с другим воздушным судном. После этого самолет рухнул на землю, возник пожар. Второй самолет, в который врезались, начал стремительно снижаться, но смог приземлиться на землю. 

    Теги:
    Авиакатастрофа Португалия Авиация Видео Происшествия Мировые новости
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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