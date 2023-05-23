Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Два самолета FlyArystan столкнулись с птицами

Автор:  
Анеля Касымова
23 Мая 2023, 14:53
Два самолета FlyArystan столкнулись с птицами

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Два самолета казахстанского лоукостера FlyArystan столкнулись с птицами. Это воздушные суда, которые летели по направлениям Туркестан – Астана и Костанай – Астана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Эту информацию подтвердили в контакт-центре авиакомпании. Они уточнили, что из-за столкновения задерживаются другие рейсы: Астана – Костанай и Костанай – Шымкент. Вылеты перенесены на 18:15 часов и 20:00 часов.

«По билетам – осуществляется полный возврат либо перебронь на другую дату. Это бесплатно», - сообщили в контакт-центре.

На прошлой неделе самолет FlyArystan совершил вынужденную посадку из-за удара молнии, в связи с чем был задержан рейс по направлению Туркестан – Стамбул.


Происшествия   Авиация  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Цех по производству мясных изделий открылся в селе Атырауской области
Цех по производству мясных изделий открылся в селе Атырауской области
Сменился замруководителя аппарата акима Алматинской области
Сменился замруководителя аппарата акима Алматинской области
Почти на 3 млн тенге оштрафовали птицефабрику в СКО
Почти на 3 млн тенге оштрафовали птицефабрику в СКО
Казахстан на тройном камбэке завершил ЧМ-2023 по хоккею
Казахстан на тройном камбэке завершил ЧМ-2023 по хоккею
Расширить экспорт на рынок Саудовской Аравии намерены в Казахстане
Расширить экспорт на рынок Саудовской Аравии намерены в Казахстане
Обработку Иртыша от гнуса в Павлодарской области проведут в два этапа
Обработку Иртыша от гнуса в Павлодарской области проведут в два этапа
Городские и пригородные маршруты подорожают в Петропавловске
Городские и пригородные маршруты подорожают в Петропавловске
Поселковые улицы ремонтируют в Жамбылской области
Поселковые улицы ремонтируют в Жамбылской области
Можно ли в Казахстане проносить на базы отдыха свою еду и напитки
Можно ли в Казахстане проносить на базы отдыха свою еду и напитки