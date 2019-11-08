Два рыбака утонули в Северном Казахстане
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Есильском районе Северо-Казахстанской области утонули два рыбака, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, мужчины утонули в искусственном котловане вблизи села Осёдлое. Днём ранее они выехали из соседнего села Амангельдинское на рыбалку и не вернулись домой. Их обнаружили в котловане, в одежде и без индивидуальных спасательных средств.
«Причиной большинства ЧС на воде в зимний период является нарушения правил безопасности: игнорирование факторов, ослабляющих лёд, рыбалка в опасных местах, где он тонок, рыбалка в одиночку, в тёмное время суток, без спасательных жилетов», - сказал заместитель начальника департамента Ерик Сарыбаев.
С начала года в водоемах области утонули более 10 человек.
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