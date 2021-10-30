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    18:36, 29 Октябрь 2021 | GMT +6

    Два рыбака утонули в Акмолинской области

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Два рыбака утонули на озере Жарлыколь вблизи села Жалгызкудук из-за опрокидывания плавсредства. Тела рыбаков, погибших в Акмолинской области, извлекли очевидцы и водолазы передает корреспондент МИА «Казинформ»

    По информации пресс-службы ДЧС региона, 28 октября 2021 года к спасателям поступило сообщение о том, что на озере Жарлыколь вблизи села Жалгызкудук из-за опрокидывания плавсредства утонули двое рыбаков – 51 и 53 лет.

    «Тело первого рыбака было извлечено очевидцами, к поискам второго рыбака водолазы оперативно-спасательного отряда приступили в световой день - 29 октября, тело было обнаружено в 300 метрах от берега», - отметили в ведомстве.

    Спасатели региона рекомендовали акмолинцам и гостям области соблюдать правила безопасности на воде во время рыбной ловли, иметь при себе индивидуальные средства спасения (спасательные жилеты, круги), не допускать перегруза плавательных средств. Число рыбаков должно соответствовать количеству посадочных мест плавсредства.

    Теги:
    Происшествия, ЧС Происшествия Правоохранительные органы Акмолинская область
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