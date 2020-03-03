Два рыбака провалились под лед в Алматинской области
АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Спасателям Алматинской области удалось спасти двух рыбаков, провалившихся под лед, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том что на водоеме «К-30» Карасайского района при ловле рыбы провалились под лед два человека.
На место происшествия оперативно выехали сотрудники Отдела по ЧС Карасайского района, пожарной части №9 города Каскелен, спасатели Республиканского оперативно-спасательный отряд, сотрудники полиции и скорой медицинской помощи», - сообщили в ДЧС области.
Специалистам удалось спасти рыболовов-любителей - мужчину 1988 года рождения и женщину 1994 года рождения. После оказания первой помощи они доставлены в ЦРБ Карасайского района.
На территории Алматинской области установилась положительная температура воздуха, в связи с чем на всех водоемах региона лед стал непрочным.
«ДЧС Алматинской области еще раз напоминает гражданам о соблюдении правил безопасного поведения на воде и льду и рекомендует не выходить на поверхность слабого весеннего льда, весенний лед обманчив», - добавили спасатели.
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