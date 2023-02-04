Два рыбака провалились под лед и утонули в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Два рыбака провалились под лед во время рыбалки в Шусском районе. Происшествие случилось 3 февраля днем в 40 километрах от Шу на водохранилище Тасоткель, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Рыбаки сидели в 50 метрах от береговой линии, когда лед треснул и люди пошли на дно. Тело одного мужчины удалось вытащить практически сразу. А второго спасателям пришлось искать.

Сегодня около 10 утра тело второго утонувшего обнаружено и извлечено из воды. Несоблюдение правил безопасности на льду приводит к таким последствиям. Тем более на юге лед довольно хрупкий.

МЧС Казахстана призывает граждан соблюдать правила и не подвергать свои жизни опасности.

Выезжая на отдых или рыбалку, помните об элементарных мерах безопасности. Необходимо обезопасить себя, используя спасательные жилеты. Не выезжайте в темное время на заснеженные участки и лед, так как неизвестно, какая толщина льда, а это может привести к печальным последствиям.

Фото:пресс-служба МЧС РК