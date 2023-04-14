Два рыбака провалились под лед и утонули в Экибастузе

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - В Экибастузе трагедия произошла на канале им. Сатпаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

12 апреля мужчины 73 и 70 лет провалились под лед на насосной №9. Диспетчеру «112» об этом сообщили в 17:15. На место происшествия выехала дежурная смена из четырех водолазов спасательного подразделения Экибастуза.

«В 19:30 спасатели извлекли из воды тело первого рыбака, которое находилось в 40 метрах от берега. В 19:52 в 70 метрах от берега нашли и подняли на поверхность тело второго рыбака», – сообщили в оперативно-спасательном отряде областного департамента по чрезвычайным ситуациям.

Тела утонувших передали сотрудникам полиции.