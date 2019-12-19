Два рыбака погибли, еще двоих не удалось найти в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Ежедневно на водоемах Карагандинской области сотрудники Департамента по ЧС организуют профилактические мероприятия. Спасатели проводят разъяснительные беседы об опасности зимних водоемов с любителями подледной рыбалки, рыбаков информируют о произошедших трагедиях на воде, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Эта работа усиленно проводится в выходные дни, когда рыбаки массово выходят на лед. Сами же рыбаки выражают благодарность спасателям. «Огромное спасибо ребятам с ЧС, которые раздавали памятки о мерах безопасности на водоеме. Мне тоже вручили и рассказали, как нужно действовать в экстремальных ситуациях. Хотел бы сказать огромное спасибо за их контроль на Федоровском водохранилище, я там часто ловлю рыбу зимой и летом. Летом, когда я выхожу на лодке порыбачить, всегда подъезжают спасатели, проверяют наличие жилета, спрашивают, как самочувствие и предупреждают о том, чтобы не перегрелись на солнце. Зимой, как сегодня, раздали памятки и рассказали о безопасности. А самое главное, я лично был свидетелем, как оказывали первую помощь человеку, который чуть не утонул на водохранилище. Ребята – профессионалы своего дела», - пишут любители рыбалки на странице ДЧС в Инстаграм.

Но сколько бы сотрудники ДЧС ни проводили профилактических мероприятий и разъяснительных бесед, без проведения поисково-спасательных работ не обходится ни один сезон.

Уже с начала текущего зимнего сезона в Карагандинской области зарегистрировано несколько происшествий с рыбаками, при которых спасено 6 человек, погибли 2 человека, еще 2 рыбаков не удалось найти. Основные причины происшествий – это несоблюдение мер безопасности на льду.

Не допускается рыбалка в ночное время. Запрещается выход на воду в штормовую погоду и без индивидуальных спасательных средств. Во время рыбной ловли нельзя пробивать много лунок на ограниченной площади и собираться большими группами. Собираясь на рыбалку, необходимо знать прогноз погоды, силу и направление ветра. Каждому рыболову необходимо иметь спасательные средства.